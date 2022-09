Lucrezia è in vetta alla classifica Viral di Spotify con "Molecole"

AGI - Lucrezia, aspirante concorrente di X Factor, si posiziona questa settimana in vetta alla classifica Viral di Spotify con "Molecole", il brano presentato ai quattro giudici e grazie al quale ha brillantemente superato questa prima selezione.

In seconda posizione il cantautore 17enne d4vd con "Romantic Homicide" brano che ha recentemente trovato un successo virale su TikTok.

Gradino più basso del podio che ci porta in Giappone con il cantautore Fujii Kaze che ha debuttato nel 2020 con l'album "Help Ever Hurt Never" e che piazza in chart oggi "Tabiji", canzone diventata la sua prima sigla per una serie televisiva giapponese dal titolo "Nizi Village Clinic".

Grazie Lucrezia per averci fatti entrare nel tuo MONDO meraviglioso! #XF2022 pic.twitter.com/HbeXecubNe — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 15, 2022

Sale al quarto posto "Para com a mao no chao vs tu joga pra tràs encosta encosta", hit reggaeton firmata da Dj Duarte, DJ Bruninho PZS, MC Topre. Quinta posizione dove troviamo la hit "Bota (Badest of Them All)", canzone della cantante e DJ britannica Eliza Rose e della produttrice Interplanetary Criminal. Nuova entrata al sesto posto, si tratta di "Munch (Feelin' U)", singolo di successo del rapper del Bronx Ice Spice, uscito lo scorso agosto.

Scende in settima posizione Mau P con il nuovo singolo dance "Drugs From Amsterdam". Ottavo posto occupato da "Mary On A Cross", seconda e ultima traccia di "Seven Inches of Satanic Panic", EP dei Ghost rilasciato il 13 settembre 2019.

Nono posto per il tormentone "Ele Te Bota Soca Soca", collaborazione tra Mc mazzie, MC Reynaldo, DJ npcsize e DJ Wizard. Chiude la top ten il rapper romano Icy SubZero con il suo secondo singolo di successo dal titolo "Mujer".