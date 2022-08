I Maneskin hanno fatto la storia agli Mtv Music Awards

AGI - I Maneskin sono il primo gruppo italiano della storia a vincere il premio per "miglior video alternativo" agli Mtv Video Music Awards. Il gruppo, in corsa anche nelle categorie "Miglior nuovo artista" e "Gruppo dell'anno" si è aggiudicato il premio per il video della canzone "I wanna be your slave". Il premio è stato consegnato al Pudential Center di Newark, nel New Jersey. I componenti del gruppo hanno subito pubblicato una foto nel loro profilo Twitter con il premio, ringraziando tutti quelli che li stanno supportando in questa "scarica di adrenalina".

I WANNA BE YOUR SLAVE is now Best Alternative Video!!!!! Thanks to @MTV and the @vmas + everyone who supported us for this adrenaline rush, we love you ❤️‍ pic.twitter.com/UiGhnDjknN