Vasco si prende il Circo Massimo: "Bentornati, finalmente"

AGI - "Ben arrivati, bentornati. Finalmente a Roma, finalmente al Circo Massimo".. Così Vasco Rossi ha salutato i 70 mila fan che da ore affollano il Circo Massimo per il primo dei due concerti previsti nella capitale (il secondo è in programma domani sera, stessa location, altri 70 mila fan) nell'ambito del suo tour 2022 partito da Trento e che si chiuderà a fine giugno a Torino.

Un tour sold out, per un totale di oltre 676 mila biglietti (acquistati qualche mese fa o... custoditi per tre anni). Dopo due anni interi di vita sospesa e a emozioni zero, la parola d'ordine lanciata dal Kom e dalla sua band è "finalmente siamo di nuovo insieme Finalmente la fine...del mondo Finalmente ricominciano i concerti Finalmente torniamo a divertirci. A sognare, a ballare, ad assembrarci e... accoppiarci. Viva la musica, l'amore e la vita".

Ci sono anche due componenti dei Maneskin tra i presenti nel parterre ospiti del Circo Massimo per assistere questa sera al primo dei due concerti romani di Vasco Rossi. Si tratta del batterista Ethan Torchio e del chitarrista Thomas Raggi, entrambi subito circondati dai fan per selfie e foto. Al momento viene escluso che gli altri due componenti della band rock romana, il frontman Damiano David e la bassista Victoria De Angelis raggiungano anche loro la zona. Altra presenza registrata tra gli ospiti del concerto è quella di Bebe Vio.

Il brano di apertura è stato "XI Comandamento", e il Kom Blasco ha infiammato il pubblico. "Conviene arrendersi all'evidenza", "conviene arrendersi a oltranza", "avanti il prossimo col mondo che c'è, avanti il prossimo, va' avanti te, avanti il popolo", recita il brano e Vasco, dito medio puntato, e la band hanno messo forte energia nell'esecuzione, partendo subito a tutta.

"Quest'anno la parola giusta è 'finalmente', 'finalmente' è la fine del mondo..". Lo ha detto Vasco Rossi dopo aver eseguito "Se ti potessi dire", il quarto brano in scaletta questa sera nel primo dei suoi concerti romani. Un brano - ha precisato - che "erano tre anni che volevo cantare, e finalmente..". Vasco ha poi sottolineato, rivolto ai 70 mila fan radunati, "siete uno spettacolo straordinario. Il Circo Massimo è veramente un posto incredibile".

Contro la guerra

"Fanculo la guerra, fanculo il Covid, dopo il Covid ci voleva anche la guerra...". Così Vasco ha raccolto il coro di consenso dei 70 mila fan presenti. "La guerra è contro l'umanita' - ha aggiunto - la guerra è contro la civilta', tutte le guuerre sono contro i bambini, tutte le guerre sono contro le nonne, fuck the war. Noi vogliamo la pace, date una chance anche alla pace, noi siamo contro la guerra, la musica è contro la guerra, dove c'è guerra non c'e' musica, la guerra e' un abbrutimento dell'umanita'. Fuck, fuck, fuck you, fuck me.. Noi vogliamo l'amore, la pace e la musica", ha concluso.