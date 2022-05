È morto Vangelis, compositore delle musiche di Blade Runner

AGI - È morto all'età di 79 anni il compositore greco Vangelis, autore di famose colonne sonore di film tra cui 'Blade Runner' e 'Momenti di gloria'. Lo ha annunciato in un tweet il premier ellenico, Kyriakos Mitsotakis.

Vangelis, pseudonimo di Evangelos Odysseas Papathanassiou, aveva fatto parte con Demis Roussos e Loukas Sideras del gruppo di rock progressive Aphrodite's Child.

Autodidatta e privo della conoscenza base sulla lettura e scrittura delle note musicali, fondò nei primi anni Sessanta fonda il gruppo pop Forminx, che diviene popolare in Grecia. Durante la rivolta studentesca del 1968 si trasferì a Parigi e dopo l'esperienza con gli Aphrodite's Child iniziò la carriera solista nel 1973 con la composizione delle colonne sonore di due film del produttore francese Frédéric Rossif.

Trasferitosi a Londra, firma un contratto con la RCA e inizia a lavorare nel suo studio di registrazione privato (Nemo Studios) dove produce alcuni dei suoi album più famosi, come Heaven and Hell (1975), Spiral (1977) e China (1979). Assieme a Jon Anderson (cantante degli Yes) pubblica diversi dischi negli anni Ottanta e Novanta con il nome di Jon & Vangelis.

Ha arrangiato i brani di artisti italiani come Riccardo Cocciante, Claudio Baglioni, Milva, Patty Pravo. Gli album italiani dove è preponderante il suo influsso sono 'E tu...' di Claudio Baglioni, dove le melodie delle tastiere richiamano quelle già utilizzate dagli Aphrodite's Child, e 'Concerto per Margherita' di Riccardo Cocciante.

Nel 1982 vince l'Oscar per la colonna sonora del film Momenti di gloria di Hugh Hudson. Nello stesso anno iniziò la collaborazione con il regista Ridley Scott per il quale scrisse la colonna sonora per Blade Runner e più tardi quella di '1492 - La conquista del paradiso'.

Nel 1997 è uno dei protagonisti della cerimonia d'apertura dei Campionati del mondo di atletica leggera 1997 di Atene: in più riprese, durante la serata, Vangelis suona alcuni dei suoi pezzi più famosi accompagnato dall'orchestra e dal coro.

Nel 2001, registra Mythodea, una composizione scritta originariamente nel 1993 e utilizzata dalla NASA come il tema per la missione 2001 Mars Odyssey. In uno dei pochissimi concerti della sua carriera, Vangelis si esibisce al tempio di Zeus Olimpio di Atene ed esegue l'intero disco accompagnato da un'orchestra sinfonica e da un coro. Da questo concerto verrà realizzato un DVD che a tutt'oggi rimane l'unica documentazione ufficiale di un'esibizione dal vivo di Vangelis

Nel 2002 compone l'inno del campionato mondiale di calcio e nel 2004 la colonna sonora del film Alexander, diretto da Oliver Stone e basato sulla vita di Alessandro Magno. Nel 2007 Vangelis pubblica due album. Il primo è un set di 3 cd per il venticinquesimo anniversario dell'uscita di Blade Runner, intitolato Blade Runner Trilogy. Il secondo è la colonna sonora per il film El Greco, basato sulla vita del pittore ellenico-spagnolo. Nell'autunno del 2008, realizza la traccia principale per Swiadectwo (intitolato Testimony al di fuori della Polonia), un documentario sulla vita del pontefice Giovanni Paolo II; il resto della colonna sonora è invece affidato al compositore polacco Robert Janson.

Nel 2016, dopo ben 18 anni dall'ultimo lavoro in studio, Vangelis annuncia l'uscita di un nuovo album, Rosetta, ispirato all'omonima missione spaziale dell'ESA del 2014, in cui la sonda spaziale Philae atterrò sulla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, uscito nel settembre di quell'anno.