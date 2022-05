Seconda semifinale dell'Eurovision, ovazione per Achille Lauro

AGi - Via alla secodna semifinale dell'Eurovision con un balletto di Alessandro Cattelan. Mika in completo giallo, Laura Pausini con abito rosso e capello effetto bagnato. Stasera si conosceranno gli altri 10 finalisti che sfideranno l'Italia di Mahmood e Blanco e gli altri della cerchia dei 'Big Five.' Il pubblico del PalaOlimpico accoglie con un'ovazione e cartelli con dichiarazioni d'amore Achille Lauro, il cantante italiano in gara per San Mario con 'Stripper'.

I Paesi già in finale sono Italia, Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, Svizzera, Armenia, Islanda, Lituania, Portogallo, Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia e Paesi Bassi.

L'ordine di uscita dei cantanti in scaletta: