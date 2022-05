Mahmood e Blanco favoriti all'Eurovision? 'Brividi' è il brano più ascoltato su Spotify

AGI - Nonostante i bookmaker diano quasi per scontata la vittoria all'Eurovision Song Contest degli ucraini della Kalush Orchestra, è in realtà "Brividi", dei nostri Mahmood e Blanco, la canzone più ascoltata al mondo su Spotify tra tutte quelle in gara. Un termometro discretamente significativo che potrebbe aprire orizzonti, mai in realtà del tutto chiusi, riguardo una clamorosa doppietta da parte dell'Italia dopo la vittoria l'anno scorso dei Maneskin.

Per esempio, l'anno scorso "Zitti e buoni" era stata la canzone dell'Eurovision più ascoltata tra marzo 2021 e maggio 2021 sulla popolare piattaforma, "Brividi" quest'anno tra gennaio e marzo 2022, ha raccolto ben 77 milioni di stream, un numero 5 volte superiore rispetto a "Hold Me Closer" di Cornelia Jakobs, in gara per la Svezia e "De Deipte" di S10 che invece rappresenterà i Paesi Bassi.

Ma non solo: il brano con cui Mahmood e BLANCO si sono aggiudicati la 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo è il più ascoltato in 28 paesi dei 40 in gara all'Eurovision e non è che nell'albo d'oro della competizione, giunta quest'anno alla 66esima edizione, non ci siano stati casi di doppiette, Spagna, Lussemburgo e Israele infatti ci sono riusciti, l'Irlanda ha addirittura vinto per tre anni consecutivi tra il 1992 e il 1994.

Ma Mahmood e Blanco, come sappiamo, non sono gli unici italiani in gara, il performer romano Achille Lauro infatti, dopo la cocente delusione della classifica finale di Sanremo, ha deciso di aggirare l'ostacolo e partecipare in rappresentanza di San Marino; e la sua "Stripper", se poco considerata all'estero risulta la seconda canzone più ascoltata in Italia, dove su Spotify stanno andando forte, in ordine, "Halo" di LUM!X feat. PIA MARIA (Austria), "SloMo" di Chanel (Spagna) e solo quinta "Stefania" della Kalush Orchestra.

L'Eurovision dell'anno scorso è servito da trampolino di lancio per il dominio globale dei Maneskin, vincitori dell'edizione 2021. I pianeti sembrano essersi allineati per la band italiana in questo mese, con il loro brano Beggin' che è entrato nell'illustre "Billions Club" - quello delle canzoni con oltre un miliardo di stream sulla piattaforma - giusto in tempo per l'anniversario del loro incredibile successo all'Eurovision 2021.

La band può ringraziare una fanbase non solo italiana ma globale: i loro primi cinque mercati per numero di ascolti su Spotify sono infatti gli Stati Uniti al numero uno, seguiti da Italia, Brasile, Germania e Messico. Dalla loro vittoria all'Eurovision, la rock band italiana ha visto un'enorme crescita con il 5.400% in più di stream a livello internazionale nel periodo gennaio-marzo 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.