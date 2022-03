Phil Collins non potrà più suonare dal vivo

AGI - Phil Collins non terrà più concerti dal vivo: lo riferisce il Mirror poche ore dopo l'esibizione con i Genesis alla 02 Arena di Londra. Il leggendario 71enne cantante e batterista londinese non riesce pià a suonare a causa degli interventi chirurgici alla schiena, ha spiegato il tabloid inglese.

Collins, che con i fan ha scherzato dicendo che ora dovrà trovarsi "un vero lavoro", era impegnato nel tour "The Last Domino?" che segna la reunion dei Genesis dopo 14 anni, ma si era esibito sempre da seduto ed era apparso molto provato.

I guai fisici del cantante di "One more night" risalgono al 2009 con lo schiacciamento delle vertebre causato dalla posizione in cui suonava. I successivi interventi chirurgici non hanno migliorato il quadro ma anzi gli hanno causato lesioni ai nervi. A questo si aggiungono i problemi di diabete e una caduta in cui sbattè la testa nel 2017.

Phil Collins è un mito del rock, fin da quando era passato da semplice batterista a essere la voce dei Genesis, con l'uscita di Peter Gabriel ei Genesis. Un successo planetario che poi si e' riverberato anche sulla sua carriera di solista con hit di successo come "In the Air Tonight", "Against all odds" e "Easy Lover".





Sar