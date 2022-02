È morto Jamal Edwards, il pioniere di Youtube che scoprì Ed Sheeran

AGI - È morto a soli 31 anni Jamal Edwards, il discografico e imprenditore musicale inglese pioniere della musica su YouTube che lancio' artisti come Dave, Ed Sheeran, Stormzy e Skepta. Lo ha reso noto la piattaforma musicale Sbtv che aveva fondato con grande successo.

Nato a Luton da una famiglia di origine caraibica, Edwards fu tra i primi discografici a scoprire l'importanza di YouTube, la piattaforma video nata nel 2005, su cui promosse il nuovo genere di dance elettronica 'grime'.

Da adolescente lanciò un suo canale per produrre e trasmettere video e clip musicali sulla sua piattaforma Sbtv, realizzati per lo piu' nel sobborgo londinese di Acton in cui era cresciuto.

"Avevo appena ricevuto una videocamera per Natale e ho cominciato a usarla per dare un'opportunita' ai miei amici che non avevano chance di essere notati da Mtv", racconto' Edwards, "ovviamente mi guardavano tutti come se fossi un pazzo a pensare di poter competere con le multinazionali. Penso pero' di aver tentato abbastanza presto da poter credere in un cambiamento".

All'inizio di febbraio Edwards aveva partecipato ai Brit Awards e pochi giorni fa aveva postato su Instagram gli auguri al "fratello di una vita" Ed Sheeran, il suo coetaneo cantautore britannico che aveva portato al successo mondiale con YouTube.

Edwards era noto anche per il suo impegno filantropico come ambasciatore nel Prince's Trust, l'ente di beneficenza per i giovani gestito da Carlo. E il Principe del Galles in un tweet ha ricordato come sia stato "un'ispirazione per moltissime persone". Nel 2014 aveva anche ricevuto dalla regina Elisabetta l'alta onorificenza di membro dell'Ordine dell'Impero Britannico (Mbe).