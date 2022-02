I brani di #Sanremo2022 che stanno piacendo di più sui social

AGI - Sanremo 2022: ha vinto “Brividi”, la canzone di Mahmood & Blanco, al secondo posto “O forse sei tu” di Elisa e al terzo “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi. Ma si compete anche per ottenere visibilità sui social media, piattaforme che amplificano la risonanza artistica dei cantanti, leve strategiche di comunicazione imprescindibili, soprattutto per chi si rivolge a differenti generazioni. Un festival che anche quest’anno ha coinvolto grandi artisti della storia della musica italiana e giovani talenti emergenti.

Sono stati attivissimi gli appartenenti alla generazione Z (nati dopo il 1995) e i millennials (1981-1995), che hanno commentato e creato contenuti sul festival di Sanremo 2022 utilizzando gli hashtag entrati stabilmente tra i trending topics (#Sanremo #Sanremo2022 #Sanremo22). Nettamente staccati sono gli appartenenti alla generazione X (1961-1980).

Con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6* abbiamo proseguito l’analisi iniziata “live” durante i giorni del festival, sulle conversazioni in rete, in collaborazione con l'analista Pierluigi Vitale, che si è occupato del trattamento dei dati relativi a Instagram e TikTok.

L’apprezzamento per i brani musicali, espresso attraverso gli ascolti su Spotify, le interazioni sui social media, corrisponde solo parzialmente alla classifica finale di Sanremo. Stringendo il focus su TikTok, “Brividi” di Mahmood & Blanco è la canzone che ottiene più like, seguita da “Insuperabile” di Rkomi che al festival si è posizionata al diciassettesimo posto, e “Virale” di Matteo Romano. “O forse sei tu” di Elisa, che ha chiuso in classifica al secondo posto, una delle canzoni più amate, non ha invece incontrato lo stesso livello di apprezzamento online, finita ampiamente distaccata da cantanti come Irama e Ana Mena. Vi sono anche casi come La rappresentante di lista con “Ciao Ciao”, ascoltatissima su Spotify, ma molto meno ingaggiante su TikTok.

Il podio di Sanremo 2022, quindi, non corrisponde perfettamente all’apprezzamento del pubblico online, a conferma di quanto i piani della comunicazione crossmediale provochino dinamiche e ascolti delle audience, differenti.

Mahmood & Blanco sono anche i più menzionati, con i quali il pubblico cerca di innescare conversazioni, scambi di opinioni, e apprezzamenti diretti, nettamente davanti a tutti gli altri partecipanti. Achille Lauro, Elisa e Morandi sono allineati in seconda posizione.

Secondo gli indicatori di affinità ottenuti tramite l’analisi con l’intelligenza artificiale delle caratteristiche e dei gusti delle audience online, osserviamo una sorprendente trasversalità dei gusti della generazione Z, un pubblico giovanissimo che oltre a Mahmood & Blanco, ha apprezzato anche Elisa e Gianni Morandi, entrambi artisti anagraficamente molto lontani.

Lo stesso Gianni Morandi è l’unico a conquistare i favori di tutte le fasce di pubblico, apprezzato anche dai millennials, sebbene in percentuale minore. Rispetto a tutte le audience che hanno seguito #Sanremo2022 Morandi ottiene il 76% di affinità, seguito da Mahmood & Blanco al 64% ed Elisa al 58%.

Tra i brand sponsor del festival di Sanremo 2022, ENI e Costa Crociere ottengono un sentiment, ossia un livello di apprezzamento sui social, prevalentemente positivo.

*Analisti: Gaetano Masi, Pietro La Torre, Pierluigi Vitale. Design: Cristina Addonizio. Giornalista, content editor: Mass