Le pagelle della serata finale di Sanremo

E siamo arrivati alla finale di un Festival di Sanremo storico, tra i più visti del nuovo millennio, il trionfo di Amadeus, non l’ultimo a quanto pare, e siamo contenti per lui, sperando chiaramente che l’anno prossimo non sia preso da manie di grandezza e inviti 300 cantanti e faccia durare la kermesse 3 mesi.

Ecco le nostre pagelle

Matteo Romano - "Virale" – Voto 5,5: Una storia d’amore che entra in un loop malato in cui gli scazzi diventano talmente ossessionanti da sembrare quasi, appunto, virali; ma lasciamo perdere la storia tra Jovanotti e Morandi. Il brano, al terzo ascolto ancora suona ed è ancora dimenticabile. Ma il ragazzo ha evidentemente delle buone intenzioni e si farà.

Un litigio è come un uragano che spazza via tutto ciò che incontra sulla strada. Fermiamoci un istante, per capire cosa conta davvero.



L’esibizione integrale è su RaiPlay → https://t.co/x7tpJTpvl3#MatteoRomano #Virale #Sanremo2022 pic.twitter.com/9YDI9rBT69 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 5, 2022

Giusy Ferreri - "Miele" – Voto 6: Con colpevole ritardo ci accorgiamo che il tappeto di chitarra di tutto il brano è “Azz” di Federico Salvatore (al quale, ne approfittiamo, mandiamo un forte abbraccio, un pensiero che forse avrebbe potuto avere anche l’organizzazione). Evocazioni a parte, confermiamo che questa è la migliore canzone cantata da Giusy Ferreri negli ultimi anni. Era fortemente intenzionata a mostrare un lato più complesso, più intellettuale, di fare musica, e lo ha fatto; ciò vuol dire che quando arrivati a giugno tira fuori il nuovo tormentone di Takagi&Ketra, da oggi possiamo stabilire con certezza che è fatto proprio per irritarci.

Intrappolati nella rete di ricordi, scappare o attendere un ritorno. I sentimenti scheggiati graffiano sul cuore, dolce dolore che consuma l’inconscio.



L’esibizione integrale è su RaiPlay → https://t.co/IggAgSIf59@giusyferreri #Miele#Sanremo2022 pic.twitter.com/qssZlJkMih — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 5, 2022

Rkomi - "Insuperabile" – Voto 5: Terza sera che canta questa canzone, terza sera che parte cantando la prima strofa come una supercazzola e terza sera che noi ci caschiamo, che alziamo il volume della tv, ci avviciniamo, tentiamo di capire il labiale, ma niente. Non so voi, ma noi Rkomi lo preferivamo quando si faceva chiamare Olmo e cantava “Piccolo fiore bugiardo”. Alla fine dell’esecuzione lo sfogo: ”Magari non prendo tutte le note, ma ci metto il cuore”, eh vabbè, manco fossimo a Sanremo!

Iva Zanicchi - "Voglio amarti" – Voto 4,5: Una cassettiera dell’800 che domina un angolo del salotto durante l’esibizione ha magicamente preso vita, ha guardato noi, ha guardato la tv e ha detto: “Ma quella è veramente Iva Zanicchi?”

Aka 7even - "Perfetta così" – Voto 4: Arrivato all’ultima serata l’ex “Amici di Maria De Filippi” decide di mettercela tutta, infatti entra in scena con un vestito dal colore normale. La canzone è brutta ma siamo certi che troveranno qualcuno a cui venderla. Durante la performance si sbraccia, si scatena, fino ad inginocchiarsi; toh, lui si inginocchia cantando, noi ci inginocchiamo per scongiurarlo di smettere. A fine esibizione saluta i suoi genitori, seduti in platea, Amadeus allora gli chiede “Dove sono? Dove sono?” e lui “Lì, quelli che stanno correndo fuori dalla sala”.

Sarebbe bello poterci guardare con gli occhi di chi ci ama davvero, per scoprire che è tutto un bluff ciò che pensiamo di noi.



L’esibizione integrale è su RaiPlay → https://t.co/ceTUVaVR96@Aka7evenreal #PerfettaCosì#Sanremo2022 pic.twitter.com/lKpARhWwOo — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 5, 2022

Massimo Ranieri - "Lettera di là dal mare" – Voto 6,5: Ok, la canzone, pur non essendo un capolavoro, è autenticamente malinconica, una delle poche che affronta una tematica e la sviscera con tutto il romanticismo che ne deriva. Ma il nostro giudizio non deve confondersi con il bene che, fisiologicamente, vogliamo a Massimo Ranieri, che fa parte della nostra vita, come le cabine del telefono, la schedina del totocalcio, le treccine di Ruud Gullit e il pupazzo Tenerone. Stasera Ranieri canta meglio, non indossa orrende cravatte e racconta con la teatralità che ha nel sangue una storia struggente e magnifica.

Guardare l’altra sponda sognando a occhi aperti. Nel mezzo il mare, un mare di speranza.



L’esibizione integrale è su RaiPlay → https://t.co/bJ87dkZHBN@Ranieri_Calone #LetteraDiLàDalMare#Sanremo2022 pic.twitter.com/uFu74ligvL — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 5, 2022

Noemi - "Ti amo non lo so dire" – Voto 7,5: Una delle poche canzoni che cresce esponenzialmente con gli ascolti. Ancora una decina di volte e chiediamo Noemi in sposa.

Fabrizio Moro - "Sei tu" – Voto 5,5: Brano composto per la colonna sonora del suo primo film da regista di prossima uscita; per la prima volta in vita sua Fabrizio Moro dedica una canzone d’amore ad una donna, forse il film è il remake di “Come farsi lasciare in 10 giorni”.