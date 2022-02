Jovanotti si esibirà a Sanremo (forse in un 'medley' al fianco di Morandi)

AGI - Clamoroso al Festival. Jovanotti, autore della canzone di Gianni Morandi 'Apri tutte porte', si esibirà stasera sul palco di Sanremo. Forse in un 'medley' (collage di canzoni) di brani dello stesso Morandi, anche se al momento manca una conferma ufficiale. Da alcune ore il cantautore romano è in città per sostenere il suo campione, al momento terzo nella classifica provvisoria.