Il mondo di Twitter vuole Cristina D'Avena al festival di Sanremo

AGI - Checco Zalone, Cesare Cremonini, Laura Pausini, Maneskin e.Cristina D'Avena, il popolo del web non ha dubbi e a gran voce su Twitter, tramite l'hashtag #cristina40 chiede al direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus di invitare l'interprete delle sigle di cartoni animati più amata dagli italiani. Quaranta come gli anni di carriera che quest'anno Cristina D'Avena compie dall'esordio per la sigla di "Pinocchio", un avvenimento dunque per la 57enne che ancora sul web raccoglie numeri da capogiro, circondata dall'affetto di diverse intere generazioni di fans.

Sono passati invece solo tre anni dall'ultima avventura sul palco dell'Ariston, chiamata nella serata dei duetti da Shade e Federica Carta per duettare con loro sul brano "Senza farlo apposta" e sette da quando, sempre dopo una petizione online lanciata dal sito All Music Italia, venne invitata come superospite.

"Vogliamo Cristina sul palco!" scrive Valentina, "Amadeus è ancora in tempo per chiamare la regina delle sigle!" le fa eco Francesca, "Vogliamo Cristina D'Avena al Festival di Sanremo" prosegue Michele, "Un momento di spensieratezza, tornare bambini fa bene al cuore e chi meglio di Cristina D'Avena può rendere speciale questo periodo difficile che stiamo vivendo tutti..." pensa e scrive Piero.

"Sono contentissima - commenta con l'AGI Cristina D'Avena - stamattina mi sono alzata e mi sono accorta che Twitter era impazzito, un sacco di messaggi, il telefono impazzito. Questo mi fa piacere perché vuol dire che i fans che sono cresciuti con le mie canzoni vogliono ancora ascoltarle" e conclude "Se Amadeus mi invitasse io ci andrei molto volentieri".