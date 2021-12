Baltimora: "La mia vittoria a X Factor è qualcosa di assurdo"

AGI - "Qualcosa di assurdo": con queste parole Baltimora descrive la sua vittoria all'edizione 2021 di X-Factor e già guarda al futuro. "La musica è una cosa che mi diverte fare. Io spero di poter continuare a fare questo", si augura, "con la mia musica ma anche con quella di altri". Una vittoria a sorpresa la sua, dato che bookmaker, ma soprattutto i dati raccolti in queste settimane sulle piattaforme, davano gIANAMARIA nettamente favorito. "Mi sarei considerato vincitore anche fossi uscito prima", dichiara Baltimora nella conferenza stampa post show. Mi porto a casa una grande esperienza, non mi aspettavo di vincere e non mi interessa".

Durante lo show Manuel Agnelli si è lasciato scappare una notizia riguardo i suoi Bengala Fire, terzi classificati: sarebbero già seguiti da un'agenzia di booking, ma i quattro ragazzi veneti decidono di non sbilanciarsi. "La dimensione in cui ci troviamo meglio è il palco", dicono, "e abbiamo voglia di suonare tantissimo, magari tornare in quello di stasera". Anche il quarto classificato, Fellow, si porta a casa un'esperienza preziosa: "Duettare con Mika è stato incredibile".

Presente in conferenza stampa anche la curatrice del programma lato Sky, Eliana Guerra, che tira le somme su un'edizione piena di cambiamenti, a partire dall'annullamento delle categorie: "Sono una che vuole cambiare sempre, speriamo di cambiare tante altre cose. E' stata una delle piu' belle avventure, un anno strano, difficile, e' stato il primo cast post covid, è stato apparentemente normale ma più complicato dello scorso anno, perché il mondo fuori continua a non essere normale", dice Guerra. "Siamo rimasti compatti, uniti e sono orgogliosa di aver portato questi ragazzi dentro questo programma. E' difficile portare tanta bella musica in tv e quindi ringrazio questi ragazzi".