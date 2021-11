I Maneskin sbancano Las Vegas, tripudio allo show dei Rolling Stones

AGI - I Maneskin 'sbancano' Las Vegas con un'esibizione di mezz'ora in apertura del concerto dei Rolling Stones che ha raccolto gli applausi convinti dei fan delle 'pietre rotolanti'. Vestiti a stelle e strisce, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno riscosso l'entusiasmo dell'Allegiant Stadium gremito con i loro cavalli di battaglia, da 'Zitti e Buoni' a 'I Wanna Be Your Slave'.

Per la band romana anche dai social, subito scatenati con complimenti ed elogi, è arrivata la conferma di un successo che dopo Sanremo e l'Eurovision Song Contest ha varcato l'oceano ed è diventato globale.

Mick Jagger thanking Måneskin for their opening set. ❤️‍ pic.twitter.com/5pMZxfMWzL — MÅNESKIN OFFICIAL FANCLUB (@ManeskinFanClub) November 7, 2021

"Hello Las Vegas! È un onore essere qui e avere la possibilità di suonare sul palco della band più grande di sempre", ha esordito il frontman Damiano, il cui nome è stato scandito più volte dal pubblico.

Molto applauditi l'ultimo successo, Mamma Mia, e l'omaggio a Iggy Pop, con "I Wanna Be Your Dog" degli Stooges. L'ultimo brano prima di passare la 'palla' agli Stones è stato "I Wanna Be Your Slave".

| Måneskin on stage in Las Vegas w/ “Beggin’. ⚡️



1/2 pic.twitter.com/Tma0vIFj2J — MÅNESKIN OFFICIAL FANCLUB (@ManeskinFanClub) November 7, 2021

La band ha centrato l'obiettivo di entusiasmare e "sciogliere" il pubblico in attesa suonando poi una decina di pezzi del suo repertorio con l'immancabile cover di "Beggin" che li ha resi famosi negli Usa ed è disco di platino in America.

Il pubblico ha risposto con grande trasporto, segno che la band italiana è davvero il fenomeno musicale capace di portare il rock verde, bianco e rosso nel mondo.

I fan in Italia, dato che l'esibizione è avvenuta quando era notte fonda, hanno trovato sui social, attraverso i club molti video amatoriali dell'esibizione conclusa con l'ingresso di Jagger che ha ringraziato la band italiana.