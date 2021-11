Marco Mengoni è primo nella classifica di Itunes con “Cambia un uomo”

AGI - Cambio della guardia in vetta alla classifica dei brani più acquistati e ascoltati tramite Itunes; al primo posto troviamo Marco Mengoni con “Cambia un uomo”, il secondo singolo che anticipa l’uscita del suo prossimo album. Anche in questo caso, così com’è stato per il precedente “Ma stasera”, la produzione è stata affidata al dj tedesco Purple Disco Machine, l’ex vincitore di X-Factor affida a due producer di alto livello la sua opera e i loro nomi sono MACE e Venerus.

Si accomodano dunque in seconda posizione Elton John e Dua Lipa, coppia inedita che con il supporto del Dj di fama internazionale Pnau ha confezionato “Cold Heart”, che tra l’altro è anche il primo estratto dal trentaduesimo album in studio di Elton John dal titolo “The Lockdown Sessions”.

Gradino più basso del podio dove troviamo Adele con “Easy On Me”, suo ultimo attesissimo singolo che ha infranto ogni record di ascolto possibile su ogni piattaforma e che ha anticipato l’uscita dell’album “30”, prevista per il prossimo 19 novembre.

Qualche passo indietro fino alla quarta posizione per Vasco Rossi con “Siamo qui”, brano che da il titolo al disco in uscita il 12 novembre. Sale al quinto posto “Shiver”, nuovo singolo di Ed Sheeran che anticipa l’uscita del nuovo album “=”. Passo in avanti fino alla sesta posizione anche per per i Pinguini Tattici Nucleari e la loro “Pastello bianco”, canzone contenuta in “Ahia!”, ultimo lavoro della band bergamasca.

Rientra nella decina finale dalla porta numero 7 Elodie con “Vertigine”, suo ultimo singolo scritto da Dardust, che si è occupato anche della produzione, Davide Petrella, uno dei più richiesti autori del pop italiano contemporaneo, e Elisa. Impennata fino all’ottava posizione per un featuring d’eccezione che comprende i Swedish House Mafia, trio di dj svedese tra i più apprezzati al mondo, e il cantautore e producer canadese The Weeknd, il brano si intitola “Moth To A Flame”.

Nono posto dove ritroviamo Farruko, uno dei più seguiti esponenti del reggeaton, il suo ultimo singolo si intitola “Pepas”. Chiude la top ten Ultimo con “Niente”, il singolo che ha anticipato l’uscita di “Solo”, suo ultimo disco, fuori da due settimane.