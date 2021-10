Paul Simon compie 80 anni, nel '64 la sua hit 'Sound of Silence'

AGI - Compie 80 anni Paul Simon, celebre cantautore americano, autore da solo e insieme ad Art Garfunkel di alcuni grandi classici della musica. Nato nel 1941 dal celebre bassista Louis Simon e da Belle, maestra elementare, entrambi ebrei di origine ungherese, Paul mosse i primi passi nel mondo della musica già alle superiori, esibendosi con l'amico Garfunkel ai balli delle scuole. Da allora continuò a scrivere canzoni, per sé e per altri.

Nel 1964 uscì il primo album del duo Simon & Garfunkel, dal quale venne estratta la sua canzone 'Sound of Silence', che divenne una hit internazionale.

La coppia si sciolse nel 1970 dopo cinque album, tra cui l'ultimo 'Bridge over Troubled Water' che ottenne subito un successo mondiale. Proseguì nella carriera solista, conoscendo altri successi, come il signolo del 1975 '50 Ways to Leave Your Lover' e l'album 'Graceland' nel 1986 con la partecipazione di artisti africani. Nel 2018, dopo un tour di addio, si è ritirato a vita privata.