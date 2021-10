Salmo e Blanco si dividono la classifica di Spotify Italia

AGI - I rapper Salmo e Blanco questa settimana si dividono la classifica di Spotify relativa ai brani più ascoltati sulla piattaforma in Italia.

Parte in prima posizione Salmo, fuori la scorsa settimana con l’attesissimo “Flop”, il disco pubblicato a tre anni da “Playlist”, un album che ha in qualche modo rivoluzionato la scena rap italiana; il brano con il quale conduce la chart è “Kumite”, unica produzione del disco affidata a Takagi&Ketra.

Seconda posizione dove troviamo invece il rapper classe 2003 Blanco, che in realtà è stato battezzato nella discografia nazionale proprio da Salmo che duetta con lui nel successo “La canzone nostra”; oggi il giovane cammina decisamente sulle proprie gambe, occupa infatti la seconda posizione con “Blu celeste”, la title track del suo album di debutto.

Di nuovo Salmo sul gradino più basso del podio, stavolta in coppia con Marracash in “La chiave”. Ancora un duetto contenuto in “Flop” al quarto posto, il brano stavolta si intitola “Ghigliottina” e ad incrociare le rime con il rapper sardo è Noyz Narcos. Sesta posizione dove ritroviamo Salmo con il brano che apre “Flop” dal titolo “Antipatico”. Si fa risentire Blanco in sesta posizione con “Notti in bianco”, uno dei singoli che ha anticipato l’uscita di “Blu celeste”. Settima posizione dove Blanco si fa accompagnare da Sfera Ebbasta, si tratta del singolo che ne ha definitivamente decretato talento e successo, si intitola “Mi fai impazzire”. Torna Salmo in posizione numero otto, stavolta con “Mi sento bene”.

Nono posto dove invece ritroviamo Blanco, da solo, il brano si intitola “Paraocchi”. A chiudere la top ten invece troviamo un altro duetto con Sfera Ebbasta, a collaborare con il trapper di Cinisello Balsamo è Madame, altro giovanissimo talento della scena rap; il titolo del brano è “Tu mi hai capito”.

La classifica internazionale

Un successo annunciato quello di “Stay”, duetto tra il rapper australiano The Kid Laroi e l’icona pop Justin Bieber, fin da quando il rapper nel settembre del 2020 aveva pubblicato sui propri canali social uno stralcio di brano; un successo che oggi si declina su Spotify con la conferma in vetta alla classifica Global, dove raccoglie oltre 51 milioni di ascolti.

Conferma anche in seconda posizione per “Industry Baby”, brano in cui ad incrociare le rime sono i rapper statunitensi Lil Nas X e Jack Harlow, quarto estratto dall’album di esordio di Lil Nas X dal titolo “Montero”. Impennata fino al gradino più basso del podio per i Glass Animals, band indie rock che si è formata ad Oxford nel 2015, hanno trovato il successo globale attraverso la rete quasi all’istante, oggi tornano con il nuovo singolo “Heat Waves”.

Sale al quarto posto Farruko, artista portoricano, tra i maggiori esponenti mondiali del reggaeton, il suo nuovo singolo si intitola “Pepas”. Quinta posizione dove troviamo Ed Sheeran, il nuovo singolo del cantautore divenuto cult per un’intera generazione si intitola “Bad Habits” ed è il primo ad anticipare l’uscita di “=”.

Precipita al sesto posto la collaborazione eccellente che coinvolge i Coldplay e i BTS, la più popolare tra le band K-pop sudcoreane, il brano di matrice ecologista si intitola “My Universe”. Settimo posto per la cantautrice statunitense Doja Cat con “Woman”, singolo estratto da “Planet Her”, suo terzo album in studio.

Di nuovo Ed Sheeran in ottava posizione, stavolta con “Shivers”, suo ultimo lavoro distribuito in attesa dell’uscita del disco. Nuova entrata in nona posizione, si tratta di “Love Nwantiti”, un singolo del cantante nigeriano CKay, pubblicato nel 2019 come parte del secondo EP dell'artista, ha iniziato a ricevere notorietà soltanto nel 2021 dopo che una serie di remix sono divenuti popolari su TikTok.

A chiudere la top ten ci pensa Lil Nas X con un altro brano incluso in “Montero”, si intitola “Thats What I Want”. Per la prima volta dopo mesi, fuori dalla decina finale i nostri Maneskin, scesi al dodicesimo posto.