“Cold Heart” di Elton John e Dua Lipa continua ad essere il brano più cercato su Shazam

AGI - Nessuna faccia nuova in vetta alla classifica dei brani più ricercati in Italia nell’ultima settimana tramite Shazam, la popolare applicazione per il riconoscimento dei brani sconosciuti; ritroviamo infatti quelle di Elton John e Dua Lipa, uniti per la prima volta in un duetto dal titolo “Cold Heart”, primo singolo che anticipa il nuovo album di Elton John e che vanta la produzione del dj di fama internazionale Pnau.

Impennata fino alla seconda posizione per Farruko, portoricano, uno dei più importanti esponenti del reggaeton mondiale, e il suo nuovo singolo si intitola “Pepas”. Gradino più basso del podio occupato da un altro duetto che stavolta coinvolge Madame, nuovo fenomeno del rap al femminile, vincitrice di due targhe Tenco, e Sfera Ebbasta, indiscusso re della trap italiana; il brano si intitola “Tu mi hai capito”.

Nuova entrata direttamente al quarto posto per i Pinguini Tattici Nucleari e la loro “Pastello bianco”, canzone contenuta in “Ahia!”, ultimo lavoro della band bergamasca. In quinta posizione troviamo il brano “El Sendero”, a confezionarlo a quattro mani Caparezza e la cantante messicana Mishel Domenssain. Sesto posto occupato da “Dopamine”, si tratta della nuova produzione targata Purple Disco Machine, dj e producer tedesco di fama mondiale, ad accompagnarlo c’è l’olandese Eyelar. Precipita al settimo posto “Love Tonight”, brano del 2017 confezionato dal duo australiano Shouse. Risalita fino all’ottava posizione per Ed Sheeran con “Shivers”, secondo singolo che anticipa l’uscita dell’album “=”, prevista per la fine di ottobre.

Debutta al nono posto della particolare chart Tommaso Paradiso con “Magari no”, ultimo singolo ad anticipare l’attesissimo “Space Cowboy”, il primo disco da solista dopo lo scioglimento dei Thegiornalisti. Decima posizione assegnata a Camila Cabello, popstar partita dalla versione USA di X-Factor nel 2012 e diventata una delle icone della musica leggera globale, che torna oggi con il singolo “Don’t Go Yet”.