Vasco Rossi torna con 'Siamo qui', il nuovo album in uscita il 12 novembre

AGI -Si intitola "Siamo qui" il nuovo album di Vasco Rossi, in uscita il 12 novembre. E' lo stesso rocker a darne notizia in "anteprima esclusiva mondiale abusiva" ai suoi followers, mentre mancano due mesi alla sua pubblicazione. Della canzone "Siamo qui", quella che ha dato l'avvio all'intero nuovo lavoro, è stato girato un video in Puglia (località Spinazzola nelle Murge) per la regia di Pepsy Romanoff.

Negli stessi giorni gli e' stata conferita la cittadinanza onoraria di Castellaneta (Taranto) dove Vasco, non solo trascorre le sue vacanze da oltre dieci anni, ma ci prepara anche i concerti convocando tutta la produzione li'.