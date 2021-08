È uscito "Donda", l'ultimo attesissimo album di Kanye West

AGI - Lungamente atteso, con un ritardo di cinque settimane rispetto alla data di uscita iniziale e preceduto da quattro performance ufficiali di ascolto pubblico e fiumi di parole sui media, è uscito finalmente Donda, l'ultimo atteso album di Kanye West.

Si tratta del decimo album in studio del rapper americano, a quasi due anni dal suo ultimo disco, Jesus is King. Donda, che è stato pubblicato sulle varie piattaforme di streaming e download, di buon mattino in Usa, conta 27 titoli e si è avvalso del contributo di artisti del calibro di JAY-Z e The Weeknd.

Inizialmente annunciato per il 23 luglio, l'album -che nel nome rende omaggio alla madre del rapper, morta nel 2007- affronta ancora una volta anche temi religiosi. L'album è stato preceduto da un intenso battage pubblicitario: solo nelle ultime settimane, Kanye West ha ospitato tre eventi pubblici negli stadi statunitensi, trasmessi in diretta su Apple Music.

Ogni volta veniva presentata una versione riveduta e corretta del disco; e al terzo evento, a Chicago giovedì scorso, ha scatenato diverse polemiche: sul palco infatti l'artista si è presentato mascherato, affiancato da Marilyn Manson, la controversa rockstar accusata di abusi e violenze emotive da molte donne, e da un altro uomo incappucciato, identificato da molti come il rapper DaBaby, finito di recente nella bufera per commenti omofobi e anti-vax.

Maestro nelle trovate pubblicitarie e nel gestire il suo marchio, il rapper ha accompagnato l'uscita dell'album da voci su un rappacificamento con Kim Kardashian. L'ormai ex coppia ha quattro figli insieme: North, che ha otto anni, il figlio Saint, che ne ha cinque, la figlia Chicago, tre e il figlio Psalm, due anni. Entrambi molto accorti nel gestire la propria immagine, i due -che sono separati e in procinto di divorziare- hanno fatto filtrare nei giorni scorsi che stanno "lavorando" sulla loro relazione, a cui vogliono "dare un'altra possibilità".

E lei, la prorompente socialiste, regina del reality "Al passo con i Kardashian", ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore presentandosi in scena, all'evento a Chicago, in abito da sposa.