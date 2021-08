È morto Dennis Thomas, fondatore dei Kool and the Gang

AGI - Dennis Thomas, tra i membri fondatori della leggendaria formazione funk e disco music Kool and the Gang, è morto nel sonno a 70 anni in New Jersey. Lo riferiscono su Facebook i suoi compagni di band, che lo scorso anno avevano perduto un altro dei loro leader, Ronald Bell.

Sassofonista, flautista e percussionista, Thomas si era esibito per l'ultima volta con il gruppo il 4 luglio all'Hollywood Bowl di Los Angeles. Fondati nel 1964, i Kool and the Gang hanno mantenuto negli anni una forte presenza sulle scene grazie alla longevità di successi come "Celebration", "Jungle Boogie", "Get down on it" e "Ladies' Night" e al debito artistico loro riconosciuto da molti esponenti della scena rap.