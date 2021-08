Sangiovanni è l'artista più seguito su YouTube

AGI - Impennata che sfiora il 20% e Sangiovanni, finalista dell'ultima edizione di "Amici di Maria De Filippi", al momento nella top ten di tutte le classifiche specializzate con le hit "Malibu" e "Lady", si riprende la vetta della classifica degli artisti più seguiti in Italia su YouTube. Seconda posizione assegnata a Sfera Ebbasta, il trapper più seguito della scena italiana, oggi forte del successo del suo featuring con il giovanissimo BLANCO dal titolo "Mi fai impazzire". Si accomodano sul gradino piu' basso del podio dunque i Maneskin, che dalla vittoria dell'Eurovision Song cavalcano un'onda che li ha portati ad un successo letteralmente planetario.

Con quasi 7 milioni e mezzo di ascolti, Rocco Hunt si aggiudica la quarta posizione, anche lui per ora fuori con un tormentone estivo dal titolo "Un bacio all'improvviso", cantato in duetto con la cantante e attrice spagnola Ana Mena, che questa settimana occupa la nona posizione. Si conferma al quinto posto Achille Lauro, al momento fuori con il tormentone "Mille", confezionato insieme a Fedez, che infatti occupa il sesto posto, e Orietta Berti, che troviamo per la prima volta nella top ten (ottavo posto) in una chart affollata solitamente da giovani rapper o concorrenti di talent musicali.

Settima posizione per Fred De Palma, il piu' importante esponente del reggaeton in Italia, attualmente fuori con il disco "Unico". A chiudere la decina finale ci pensano i salentini Boomdabash, anche loro in alta rotazione con il tormentone "Mohicani", cantato in coppia con Baby K.