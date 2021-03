È morto Raoul Casadei, il covid ha ucciso il re del liscio

Raoul Casadei, il re del liscio, è morto a 83 anni nell'ospedale di Cesena dove era ricoverato per l'infezione da Covid-19. Casadei era ricoverato da inizio marzo e le sue condizioni sono apparse subito molto serie. Era stato contagiato dal Covid insieme a diversi altri membri della sua famiglia. Era nato a Gatteo, nel Cesenate, il 15 agosto del 1937.

La sua carriera era iniziata alla fine degli anni '50 nell'Orchestra Casadei guidata dallo zio Secondo. Negli anni '60 diffuse la musica da ballo romagnola in tutta l'Italia eseguendo più di 365 concerti all'anno (oltre alla sera, si suonava anche il pomeriggio). Nel 1971, dopo la morte di Secondo, Raoul aveva in mano la conduzione dell'orchestra portando il liscio in tutto il mondo.

Lo chiamavano il "Re del liscio" perchè il suo successo e la sua fama li aveva conquistati nelle balere della Romagna fin da ragazzo, con la chitarra che gli aveva regalato lo zio Secondo a 16 anni. Lo stesso che decise di rinominare l'orchestra da lui fondata con anche il nome del nipote, che in seguito la ereditò.

Maestro elementare, cominciò a calcare le scene negli anni '50, ma è negli anni '60 che il liscio della Romagna esplode in tutta Italia, mentre l'orchestra Raoul Casadei macina concerti anche più concerti al giorno tutto l'anno. Il boom arriva negli anni 70: seguono i più grandi successi dell'orchestra Casadei, da'Ciao Mare'a 'Simpatia', le partecipazioni al Festivalbar e a Sanremo.

Il suo volto finisce anche su spot pubblicitari, film e fotoromanzi Nel 1980 Raoul si ritira dal palcoscenico, ma continua a gestire l'orchestra da dietro le quinte. Nel 2001 il figlio Mirko Casadei è pronto per prendere il timone dell'orchestra, ma la popolarità del padre non viene dimenticata, tanto che nel 2006 partecipa alla quarta edizione del reality show tv "L'isola dei famosi" venendo eliminato nel corso della terza puntata con il 54% dei voti.

Un successo senza età perchè Raoul Casadei, con il suo sorriso e la sua musica, incarnava i valori propri della Romagna: la famiglia, l'amore e l'amicizia.

“Mi stringo al dolore della famiglia Casadei in questo triste giorno in cui la musica italiana perde uno straordinario interprete e un autore che ha saputo coniugare tradizione e innovazione in un percorso di grande qualità artistica", ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini. "Giustamente definito ‘il re del liscio’ - ha sottolineato Franceschini - Casadei è stato un musicista amato in tutto il mondo che con energia e passione ha fatto ballare intere generazioni portando la tradizione popolare nelle piazze e tra la gente. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo e l’entusiasmo suo e della sua famiglia mi hanno fatto amare ancora di più la sua musica e la Romagna”.