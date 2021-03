Perché il sostegno di Chiara Ferragni non è bastato a far vincere Fedez

AGI - Ancora una volta il voto della sala stampa ha influito in maniera decisiva sul verdetto finale del Festival di Sanremo. In più, questa volta a favore dei Maneskin si è aggiunto il televoto 'transfugo', cioè quello dei fan di molti dei Big in gara e che non erano nella terna finale che si contesa la vittoria.

E questo ha finito con il neutralizzare la massa di voti che arrivava o si presumeva dovesse arrivare dai follower di Francesca Michielin e Fedez, e quindi anche da quelli di Chiara Ferragni che aveva fatto un endorsement a favore del marito.

La band rock romana ha infatti ottenuto il 53,15% del televoto contro il 28% del duo Michielin-Fedez, che ha chiuso al secondo posto. Si pensi che Chiara Ferragni ha 23 milioni di follower su Instagram, mentre i Maneskin appena uno.

A proposito di endorsement, il Codacons annuncia una denuncia alla procura della Repubblica di Roma, all'Autorità per le comunicazioni e all'Antitrust, per la possibile "fattispecie di truffa aggravata a danno della Rai e dei telespettatori e violazione delle delibere in tema di televoto".

Sabato la band è stata piazzata al terzo posto dalla giuria demoscopica (32,9%), mentre la giuria sala stampa l'ha decretata come prima (35,15%) e prima anche per il televoto (53,15%) totalizzando il 40,68% delle preferenze.

Quel primo posto dal televoto lo si spiega in due modi: o i follower di Ferragni non hanno raccolto l'invito oppure i follower degli eliminati si sono riposizionati, in ordine sparso e spontaneo, sul giovanissimo quartetto romano.

Francesca Michielin-Fedez sono arrivati secondi per la giuria demoscopica (33,13%), terzi per la stampa (30,13%) e secondi nel televoto (28,83%), totalizzando il 30,48%.

E infine Ermal Meta: primo per la giuria demoscopica (33,89%), secondo per la sala stampa (34,70%) e terzo per il televoto (28,83%), totalizzando il 28,83%. Risultato finale: i Maneskin hanno vinto il 71^ Festival di Sanremo, il Festival nell'era del Covid.