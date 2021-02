Bruce Springsteen è stato multato per aver bevuto 2 shot tequila in un parco pubblico

AGI - Multa da 540 dollari per Bruce Springsteen, colpevole di aver bevuto due 'shot' di tequila in un'area attrezzata all'interno di parco pubblico nel New Jersey dove è vietato il consumo di alcol.

Il rocker è stato arrestato il 14 novembre 2020 per aver bevuto alcol, un'accusa che lui stesso ha confermato, precisando però che si trattava di "due shottini di tequila".

Ritirate invece le accuse di guida spericolata e sotto l'influenza dell'alcol, dal momento che la procura non è riuscita a fornire prove sufficienti a sostegno.

ll giudice Anthony Mautone ha riconosciuto che Springsteen ha una 'fedina penale' alla guida praticamente impeccabile.