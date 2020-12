'Neverland' di Michael Jackson svenduto a 22 milioni di dollari

AGI - Il celebre ranch 'Neverland' di Michael Jackson, a Los Olivos in California, è stato venduto al miliardario americano Ron Burkle per 22 milioni di dollari, appena un quarto del prezzo richiesto in partenza. A riferire dell'acquisto è stato un portavoce dello stesso Burkle, ex amico del Re del Pop deceduto nel 2009, mentre il Wall Street Journal è risalito alla cifra sborsata dall'investitore.

Un parco divertimenti ispirato a Peter Pan

Nel 2015, la proprietà di Jackson, circa 1.100 ettari, era stata valutata 100 milioni di dollari, ma già l'anno scorso era scesa a 31 milioni. Originariamente, nel 1987, Michael Jackson aveva pagato l'enorme ranch 19,5 milioni di dollari e lo aveva ribattezzato 'Neverland', in onore dell'isola di Peter Pan dove i bambini non crescono mai, facendone la sua abitazione nel picco della carriera. Di fatto, la proprietà era stata trasformata in un parco divertimenti, con uno zoo e un luna park dove il cantante amava intrattenere bambini e famiglie.

Le accuse di abusi sessuali

Tra gli anni '90 e 2000, 'Neverland' diventò l'epicentro di varie inchieste legate alle accuse di abusi sessuali su minori a carico di Jackson. Assolta nel 2005, la pop star non fece mai più ritorno al ranch, che fu venduto poco prima della sua morte, nel 2009, alla Colony Capital di Thomas Barrack Jr.