Manca ancora un mese, ma le canzoni più ascoltate sono già quelle di Natale

AGI - Sarà che i tempi sono bui, sarà che noi tutti speravamo di non dover arrivare a questo punto del 2020 con questa triste e caparbia spada di Damocle del Coronavirus ancora penzolante e minacciosa sulle nostre teste, ma fatto sta che gli utenti di Spotify, che ormai riassumono una buona fetta del mercato discografico ufficiale, pare abbiano già fatto una bella abbuffata di brani a tema natalizio.

I dati forniti dalla piattaforma parlano di un notevole anticipo di quel trend che chiaramente ogni anno fa impennare i classici, specialmente pop, del genere. 6,5 miliardi di minuti di musica natalizia sono già stati consumati in tutto il mondo dagli utenti Spotify, “Christmas Hits”, la playlist ideata dalla piattaforma già da diversi anni, che conta oltre 3 milioni di follower e che ciclicamente, arrivati in prossimità delle feste, riprende il volo in termini di stream, a ottobre ha già registrato un aumento di click pari al 25% in più rispetto l’anno scorso.

In Italia la canzone a tema natalizio più ascoltata tra l’1 dicembre 2019 e il 15 novembre 2020, con oltre 4 milioni di stream, è “All I Want For Christmas Is You” di Mariah Carey, seguita da “Last Christmas” degli Wham! e “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” nella versione cantata da Frank Sinatra accompagnato dal B. Swanson Quartet.

Non cambiano le prime due posizioni per quanto riguarda la classifica delle canzoni natalizie più ascoltate di sempre nel mondo, ma nella top five la tradizione lascia spazio al pop, infatti sul gradino più basso del podio troviamo “Santa Tell Me” di Ariana Grande, seguita da “It’s Beginning to Look a Lot like Christmas” di Michael Bublé (suo il disco a tema più ascoltato di sempre, “Christmas”, che finora ha raccolto 1,8 miliardi di ascolti) e “Mistletoe” di Justin Bieber.