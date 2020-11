Carl Brave : "Cerco di creare problemi alle playlist di Spotify"

AGI - "A me va di fare un mix tra rap, pop, pure trap, cerco di non farmi mai etichettare, di creare problemi alle playlist di Spotify". Così Carl Brave, esponente della rivoluzione culturale chiamata 'indie, racconta all'Agi la sua ultima fatica discografica, 'Coraggio'. Il lavoro, uscito un mesetto fa, è difficilmente inquadrabile in un genere ben preciso.

Carl Brave canta supportato dall'autotune come nel piu' tradizionale dei pezzi trap; duetta con Elisa e con Gemitaiz, con Elodie e con Gue Pequeno e alla fine riesce sempre a portare i colleghi nel proprio mondo ibrido, pieno di colori, tematiche sociali e tematiche social, in un frullato di suoni che hanno, soprattutto, la capacità di essere assolutamente unici nel suo genere.

"Io voglio fortemente tentare di fare roba diversa, - dichiara ancora all'AGI - roba che non c'è, la musica per me è la voglia di evolverti, di andare avanti, a me piacciono tutti i precursori. E ci arrivo mediante il sound, io sono il produttore di me stesso, questo facilita infinitamente questa volonta' di fare una cosa solo mia, mentre chi ha produttori esterni deve stare dietro a loro".

In 'Coraggio' il romano classe 1989, ex promessa del campionato di serie B di pallacanestro, affronta tematiche sempre più serie, segno di una precisa volontà di maturare insieme al proprio pubblico. "Ogni disco deve parlare di tematiche nuove senno' rompi i c... a parlare sempre delle stesse cose. Magari i fan chiedono quelle cose pero' e' meglio cercare nuove fonti, nuove esperienze, nuove emozioni" e poi "anche eticamente penso che ogni disco deve dare qualcosa alla musica, anche il mio nel mio piccolo".

L'obiettivo comunque è portare avanti il proprio lavoro il più possibile, concentrato, anche grazie alla disciplina imposta e imparata dall'attività sportiva a livello professionistico. "Il prossimo traguardo è suonare live in uno stadio, fare un bel concerto, un bello show per fare restare a bocca aperta la gente. Ovviamente non e' il momento ma si spera che arrivi presto".

Non e' chiaramente un periodo in cui si puo' anche solo pensare a questa situazione, specie se le restrizioni del governo continuano a penalizzare pesantemente il mondo della cultura: "Io i miei musicisti li sto un po' aiutando, - conclude Carl Brave - cerco di dargli una mano, ma bisogna avere una soluzione concreta".