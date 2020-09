Il fenomeno K-pop spopola su Twitter, oltre 6,1 miliardi di cinguettii in 10 anni

AGI - Il fenomeno K-pop invade il web e su Twitter i cinguettii legati a questo mondo superano i 6,1 miliardi. L'ennesima conferma di ciò che accade ormai da 10 anni, Twitter e il pop sudocoreano crescono di pari passo e raggiungono numeri esorbitanti. Il K-Pop negli ultimi anni ha infatti varcato i confini nazionali conquistando di fatto il mercato occidentale, tant’è che i miliardi di tweet firmati con l’hashtag #KpopTwitter provengono da 20 diversi Paesi del mondo che riescono a coprire ogni area geografica della terra.

I BTS ad esempio, boy band che ha preso le sembianze di un vero e proprio fenomeno culturale del tutto inedito nella storia della musica, sta infrangendo ogni record legato all’ascolto sulle varie piattaforme in streaming. E oggi è stato annunciato ufficialmente il loro concerto all’interno di Fortnite Party Reale, videogame battle royale che ha già ospitato con numeri da capogiro lo show del rapper Travis Scott.

#kpop views fancam giveaway follow trick ifb bts taekook jikook essay thread rt if you stan bg gg jennie twice red velvet gain loona dynamite jimin rosé blackpink 18+ jungkook exo bp vkook anime nsfw dom sub porn promo gc skz amber taehyung got7 ice cream pic.twitter.com/xSHzZaikOb — . (@icloudbuteraa) September 22, 2020

Ma è su Twitter che la band, così come tutti le stelle del pop sudcoreano, si ritrova e organizza la propria community, come confermato da YeonJeong Kim, Head of Global K-pop Partnerships di Twitter: “Quando gli artisti di K-pop vogliono raggiungere un’audience globale, si ritrovano su Twitter per connettersi con i loro fan appassionati che vogliono essere i primi a vedere e parlare di ciò che sta accadendo. Gli stessi fan - molti dei quali sono giovani provenienti da tutto il mondo - si ritrovano su Twitter per prendere parte alle conversazioni contenenti l’hashtag #KpopTwitter per sentirsi connessi alla community globale”.

Per festeggiare questi dieci anni allora la piattaforma ha aperto uno spazio virtuale dedicato chiamato 'Decade of #KpopTwitter' dove i fan di tutto il mondo potranno incontrarsi, un esclusivo party globale in diretta su #TwitterBlueroom che riunirà alcuni 'pionieri' del K-pop come Sunmi e Wonder Girls, delle top star globali come Kihyun and Hyungwon e MONSTA X, e delle star emergenti come Bang Chan e Stray Kids.

Si tratta di un divertente formato talk-show per parlare degli ultimi 10 anni di K-pop su Twitter, i fan possono inviare le loro domande usando l’hashtag #AskKpopTwitter e unirsi alla diretta sui profili @TwitterLive e @TwitterKorea partita dalle 5.00 del mattino di oggi, martedì 22 settembre.

Aggiunge YeonJeong: “Anche durante la pandemia di Covid-19 quando i concerti di K-pop, i tour globali e gli eventi per i fan sono stati cancellati, non è stato registrato nessun calo nelle conversazioni che menzionavano l’hashtag #KpopTwitter. I fan del K-pop vogliono restare in contatto tra di loro e far sentire la propria voce su Twitter”. Un movimento che ha coinvolto in maniera diretta anche l’Italia: il K-pop infatti è un argomento entrato spesso nei Trending Topic e nell’ultimo anno, nel periodo compreso tra il 21 agosto 2019 e il 21 settembre 2020, i fan italiani hanno pubblicato oltre un milione di tweet, mentre nel 2019 il secondo Tweet più condiviso dagli utenti italiani era stato pubblicato dal profilo ufficiale dei BTS.