 Rocco Hunt è l'artista più seguito in Italia su YouTube

AGI - Grazie al successo del tormentone “A un passo dalla luna” è il rapper Rocco Hunt a mantenere la vetta della classifica degli artisti più seguiti in Italia su YouTube nell’ultima settimana; per lui oltre 10 milioni di contatti.

Con un’impennata negli ascolti pari al 432% in più di click guadagna la seconda posizione Gigi D’Alessio, a influire certamente l’uscita del nuovo disco “Buongiorno”. Scende in terza posizione Geolier, classe 2000, dal quartiere napoletano di Secondigliano, al momento uno degli esponenti della trap più ricercati. Quarta e quinta posizione che camminano a braccetto essendo occupate rispettivamente da Alessandra Amoroso e i salentini Boomdabash, in questo momento insieme nel proporre al pubblico il tormentone estivo “Karaoke”, tra i più ascoltati della stagione.

Conferma il sesto posto l’attrice spagnola Ana Mena, già conosciuta l’anno scorso per aver duettato proprio con Fred De Palma sulle note della famosa “Una volta ancora” e che ritroviamo questa estate in duetto con Rocco Hunt. Scende in settima posizione Fred De Palma, massimo esponente in Italia per quanto riguarda il reggaeton. Passo indietro anche per il trapper Sfera Ebbasta, che possiamo ascoltare in queste settimane coinvolto in diversi featuring, da “M’ manc” con Geolier e Shablo a “Dorado” con Mahmood e Feid.

Scende in nona posizione Baby K, la rapper anche quest’anno fuori con un tormentone, “Non mi basta più”, che funge anche da battesimo discografico dell’influencer Chiara Ferragni. Chiude la top ten l’ex “Amici di Maria De Filippi” Elodie, anche lei ha prestato la voce ad un tormentone, quello 2020 della premiata ditta “Takagi & Ketra dal titolo “Ciclone”.