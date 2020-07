Addio a Peter Green, co-fondatore dei Fleetwood Mac

AGI - E' morto all'età di 73 anni Peter Green, tra i chitarristi più amati degli anni '60 e '70 e co-fondatore nel 1967 dei Fleetwood Mac, la popolarissima band blues rock anglo-americana. L'annuncio e' stato dalla famiglia, spiegando che il cantautore si è spento "serenamente nel sonno".

Green aveva fondato la band a Londra insieme a Mick Fleetwood. Autore di canzoni celebri come "Albatross", "Oh, well" e "Black magic woman", era stato nominato dalla rivista Rolling Stones tra i primi cento chitarristi migliori di sempre. Preda di allucinogeni e malattie mentali, negli anni '70 aveva lasciato la band che passera' alla storia per aver venduto 120 milioni di dischi.