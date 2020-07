Da John Legend a Tina Turner, le uscite internazionale della settimana

AGI - Sono altisonanti i nomi nella lista delle uscite musicali internazionali della settimana, a partire da DJ Khaled che nella sua nuova produzione dal titolo 'Popstar' coinvolge l'artista più ascoltato negli Stati Uniti e nel mondo, Drake, non un semplice rapper ma colui che ha trascinato il rap definitivamente nel nuovo millennio contribuendo in maniera attiva allo sdoganamento del genere anche in ambiti più commerciali.

Un successo che nel pop si declina facilmente sul nome di John Legend, nuovo re del genere che esce questa proprio oggi con il nuovo singolo "Drown". Restando negli Stati Uniti si preannuncia una hit quella che coinvolge Becky G, De La Ghetto e il producer Pitbull con 'Mala', anche questo brano fuori oggi.

Spostandoci in Corea del Sud esce oggi 'Map Of The Soul: The Journey', nuovo disco della boyband BTS, protagonista assoluta del fenomeno K-Pop, ormai sbarcato in tutto il mondo con numeri stratosferici. Mettendo da parte i singoli, da segnalare anche l'uscita del re dei DJ David Guetta con il suo EP 'New Rave'.

Con un ulteriore salto geografico sbarchiamo nel Regno Unito con 'Brightest Blue', ultimo disco del nuovo fenomeno del cantautorato inglese Ellie Goulding, anche questo in uscita oggi. In chiusura interessante la nuova versione del cult 'What's Love Got To Do With It' in cui il mito Tina Turner si fa accompagnare dal cantante, dj e producer Kygo.