Il frontman Tom Meighan abbandona i Kasabian

AGI - Un messaggio tramite social, non ci sarà nessun commento ulteriore, così i Kasabian, band indie-rock inglese protagonista della scena nei primi vent’anni del nuovo secolo, annunciano l’abbandono del progetto da parte del frontman Tom Meighan. “Tom Meighan ha fatto un passo indietro, - scrivono - di comune accordo con la band. Tom ha combattuto con problemi personali che hanno condizionato il suo comportamento per un bel po' di tempo, e desidera concentrare tutte le energie nel tentativo di rimettere in carreggiata la propria vita. Non ci saranno altre precisazioni”.

Tom Meighan is stepping down from Kasabian by mutual consent. Tom has struggled with personal issues that have affected his behaviour for quite some time and now wants to concentrate all his energies on getting his life back on track. We will not be commenting further. — KasabianHQ (@KasabianHQ) July 6, 2020

Un annuncio che ha scosso i milioni di fan in giro per il mondo, conquistati grazie alla pubblicazione di sei album in studio e due live. Non si sa ancora se la band, fondata nel 1997 insieme a Meighan da Sergio Pizzorno e Chris Edwards, proseguirà nella loro attività.

In realtà Pizzorno nel 2019 è uscito con un progetto solista con lo pseudonimo di SLP e anche lo stesso Meighan a Sky News aveva dichiarato di stare lavorando parallelamente al settimo album dei Kasabian e al primo da solista.

Following today's announcement I just wanted to let you all know that I am doing well. I'm in a really good place now. Thanks for all your love and support. I'll be seeing you all very soon. TM x #TomMeighan #Kasabian — Tom Meighan (@MeighanOfficial) July 6, 2020

Troppa pressione, come ammette oggi con un primo messaggio su Twitter: “Mi stavo ammalando, non mentirò, la mia mente era scossa. Potrebbe essere stato un accumulo da anni e anni. Non mi assumevo la responsabilità e ha colpito tutti intorno a me, orrendo” seguito da un secondo dove ringrazia tutti i fan per il supporto ricevuto in queste ore: “Volevo solo far sapere a tutti che sto bene. Sono in un ottimo posto ora. Grazie per tutto il vostro amore e supporto. Ci vedremo molto presto”.

Un abbandono, quello di Meighan, che stupisce fino ad un certo punto, è di qualche anno fa, quando i Kasabian esistevano da poco, un’intervista nella quale il frontman ammetteva di aver sofferto di problemi mentali.