Addio al cantante degli Jarabe de Palo, Pau Dones

È morto Pau Dones, cantante di Jarabe de Palo. Lo notizia è stata diffusa sui canali social della band di cui è stato il leader per più di due decenni.

"La famiglia Dones Cirera riferisce che Pau Dones è morto il 9 giugno 2020 a causa del cancro di cui soffriva da agosto 2015" - si legge nel post.

Pau Dones Cirera è l'autore di alcuni dei più grandi successi della musica spagnola degli ultimi decenni, come 'La flaca', 'Depende', 'Humo', 'Grita' o 'Bonito'.

Nel suo ruolo di compositore, scrive canzoni per Celia Cruz ('Dos dias en la vida'), Ricky Martin ('Cambia la piel'), Alanis Morisette ('Everything') ed duetta con Leiva ('Vecina') e Crissie Hynde ('Cry'). Partecipa con Jovanotti e Vico C al singolo 'Tiempo' e nel 2009 duetta con i Nomadi nel brano 'Lo specchio ti riflette'.

Pau Dones nasce l'11 ottobre 1966 nella clinica della Sagrada Familia di Barcellona, come indicato nel suo libro autobiografico "50 palos... y sigo sonando", anche se alcune biografie collocano la sua nascita a Montanuy, una cittadina nei Pirenei di Huesca da dove viene suo padre e dove ha composto molte delle sue canzoni.

Si avvicina alla musica molto presto: quando ha solo 12 anni gli regalano la prima chitarra. A 15 forma assieme al fratello Marc, che suonava la batteria, il suo primo gruppo J. & Co. Band.

A 16 anni riceve il primo duro colpo dalla vita: sua madre si suicida, ed essendo il maggiore di quattro fratelli "da un giorno all'altro sono passato da figlio a madre" come racconta nella sua biografia.

Nel 1995 fonda i Jarabe de Palo, gruppo che con la canzone 'La flaca', diventa subito popolarissimo in Spagna, Francia e Italia dove vengono vendute più di centomila copie in pochi giorni.

Il secondo album, 'Depende', viene pubblicato nel 1998 e in un mese diventa disco d'oro in Uruguay e, in una sola settimana, a Porto Rico e negli Stati Uniti.

Due anni dopo esce 'De Vuelta y Vuelta' e dopo aver rotto con la sua etichetta discografica (Virgin) pubblica 'Bonito' (2003), con la collaborazione di Antonio Vega.

Nel 2004 pubblica il suo quinto album, intitolato '1m2' (Un metro cuadrado), un mix di musica caraibica, africana, flamenco, jazz e blues, in cui hanno collaborato nomi come Jorge Drexler, Lucrecia o Chrissie Hynde.

Il suo sesto album, 'Adelantando', esce nel 2007 e gli vale una nomination ai Latin Grammy Award per il 'Best Pop o Duo Pop Vocal Album' e una nomination ai Grammy per 'Best Alternative Rock Latin Album. Nel 2008 apre un'etichetta discografica chiamata Tronco Records e un anno dopo Jarabe de Palo pubblica il suo primo album, 'Orquesta Reciclando' che vince il Latin Grammy per la migliore tecnica di registrazione per un album.

Nel marzo 2011 è la volta del suo ottavo album, 'Y ahora que hacemos?' e nel 2014 del nono intitolato 'Somos', in nomination per tre Grammy.

Nel 2015 Jarabe de Palo scopre di avere il cancro al colon ed è costretto ad annullare il tour in America e in Europa, per sottoporsi ad un intervento.

Si ritira dal palco a gennaio 2019 per concentrarsi sul trattamento del cancro e si stabilisce in California con la figlia, anche se non smette di comporre e torna a Barcellona per offrire due concerti di beneficenza per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro.

Nel marzo di quest'anno riappare con un video in cui canta, dal balcone di casa, 'Los Angeles visten de blaco' per sostenere gli operatori sanitari impagnati nella lotta al coronavirus, e alla fine di maggio pubblica il video della sua ultima canzone "Eso que tu me das".