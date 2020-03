Liam chiama Noel: "Riuniamo gli Oasis per un concerto di beneficenza"

Un concerto di beneficienza di Liam e Noel Gallagher, insieme, come Oasis. È questa la proposta lanciata da Liam al fratello dal proprio account Twitter. Lo fa a modo proprio, è chiaro, in puro stile Gallagher, ma il guanto di sfida a Noel, con il quale è notoriamente non in ottimi rapporti, è lanciato.

“Seriamente, molti pensano che io sia un coglione e io sono un bel coglione, ma una volta che tutto questo sarà finito dobbiamo riunire gli Oasis per un concerto di beneficenza. Dai Noel, dopo possiamo tornare alle nostre incredibili carriere soliste”.

Listen seriously a lot of people think I’m a cunt and I am a good looking cunt but once this is put to bed we need to get oasis back for a 1 of gig rite for charity c’mon Noel we can then go back to our amazing solo careers c’mon you know LG x