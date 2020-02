I primi 40 anni di Tiziano Ferro, da Latina alla conquista del mondo

I primi 40 anni di Tiziano Ferro scoccano domani. E la festa del cantante assume subito una dimensione internazionale: auguri a Ferro giungeranno da ogni dove perché ha cantato in spagnolo, inglese, francese e portoghese e ha venduto oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo.

Fin dal suo primo album, 'Rosso relativo' - tradotto in spagnolo è lanciato come Rojo Relativo - ha scalato le vette delle classifiche di vendite. Il disco del 2001 è il suo maggior successo commerciale. Due milioni e mezzo di copie vendute in tutto il mondo e il brano 'Xdono' è stato il terzo successo in Europa nel 2002 piazzandosi dopo Eminem e Shakira tra i singoli più venduti del continente.

Con '111' del 2003 ha superato il milione di copie nel mondo. Il disco, certificato Diamante in Italia, è diventato oro in Argentina, Spagna e Svizzera e doppio Platino in Messico. 'Nessuno è solo' del 2006, fu un altro successo. Oro in Venezuela, Platino in Svizzera e Diamante in Italia, l'album , trainato da classici di Ferro come 'Ti scatterò una foto' e 'Ed ero contentissimo', ha superato il milione e mezzo di copie, è stato tradotto in spagnolo ed è al sessantesimo posto secondo Rolling Stones nella classifica dei 100 migliori album italiani.

'Alla mia età' è stato, secondo la classifica Fimi, il disco più venduto del 2009. Diamante in Italia con oltre 600 mila copie vendute, è stato platino in Spagna (oltre 60 mila) e Svizzera (più di 20 mila). Inoltre è rimasto in classifica Fimi per più di 100 settimane durante l'anno. 'L'amore è una cosa semplice' del 2011, 'El amor es una cosa simple' in spagnolo, è stato il più venduto del 2012 secondo la FIMI in Italia, certificato 8 volte Disco di Platino in Italia con più di 480 mila copie vendute e oltre le 10 mila in Svizzera dove ha vinto un Disco d'oro.

Del 2014 è il Best of 'TZN', album composto da 24 tracce, commercializzato in diverse versioni in Italia, Spagna e Regno Unito. Il disco che contiene tutti i più grandi successi del cantante di latina è stato certificato 8 volte platino, forte delle oltre 480 mila copie vendute. Nel 2016 pubblicò 'Il mestiere della vita', suo penultimo album, trainato dal singolo 'Potremmo Ritornare', 5 volte disco di Platino in Italia con oltre 250 mila copie vendute, seguito da un Tour che lo ha portato in giro per l'Italia tra il giugno e luglio del 2017, facendogli superare i 300 concerti tra i diversi tour promozionali dei suoi album.

Si arriva così ad 'Accetto Miracoli', ultimo album di Ferro, uscito il novembre scorso sia in Italia che in Spagna. Da maggio a dicembre di quest'anno partirà la tournee 'TZN TOUR 2020' tra stadi e palazzetti in tutta Europa. Il tour ha superato già i 300 mila biglietti venduti a sei mesi dal debutto. Il suo ultimo album ha debuttato direttamente al primo posto nella Top100 Album dei dischi venduti per le classifiche FIMI. In questo momento è all'undicesimo posto e in classifica da 12 settimane.

Il disco è stato certificato Oro in una settimana superando le 25 mila copie, ed è diventato platino in un mese. Tempi record per Tiziano Ferro che a quarant'anni compiuti è nel pieno della maturità artistica ma già da tempo signore delle vendite in Italia.