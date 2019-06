La mania di Carlo Verdone per la medicina diventa (finalmente) un film

È stato un pediatra in "Manuale d’amore 1", un dentista in “Italians", il macchiettistico professor Raniero Cotti Borroni del tormentone telefonico “no, non mi disturba affatto” di “Viaggi di nozze”. Ma adesso Carlo Verdone, regista e attore con un’attrazione fatale per la medicina, fa sul serio. Raccontandosi all’Agi a Otranto, una delle location del suo nuovo film, il primo girato interamente in Puglia, spiega che finalmente interpreta “un medico in maniera solida, con il bisturi in mano”.

In “Si vive una volta sola”, le cui riprese termineranno a fine luglio e che sarà al cinema il prossimo 12 febbraio, è Umberto Gastaldi, un famoso chirurgo oncologo, a capo di un’equipe composta dal suo aiuto Max Tortora, dall’anestesista Rocco Papaleo e dalla ferrista Anna Foglietta, tre attori con cui Verdone non aveva mai lavorato prima e che danno vita a un quartetto legatissimo nella vita professionale e in quella privata, campioni di amicizia e protagonisti di beffe, goliardate, battutacce in sala operatoria e scherzi, anche piuttosto pesanti, durante il loro viaggio estivo di quattro giorni in Puglia, al centro del road movie.