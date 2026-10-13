Schlein alla prima del film della Sarandon, colloquio sulla Palestina

AGI - La segretaria del PD Elly Schlein ha voluto essere presente al Cinema Moderno per incontrare l'attrice premio Oscar Susan Sarandon, che oggi presenta il suo nuovo film "The Accompanist" in apertura ad Alice nella Città. Un faccia a faccia carico di significato, arrivato in seguito al recente arresto della star hollywoodiana davanti al Palazzo di Vetro dell'ONU, dove era stata fermata durante le proteste organizzate contro il discorso del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Durante l'incontro, la leader dem ha ascoltato in prima persona i retroscena del fermo direttamente dalla voce dell'attrice.
Nel dialogo con Schlein, Sarandon ha ripercorso le ore dell'arresto con lucidità e un pizzico di ironia: "I poliziotti erano cosi' giovani che non sapevano come mettere le manette. E' stato un momento formativo, hanno imparato come metterle", ha raccontato l'attrice. "Non sapevano come compilare le scartoffie, quindi ci sono volute circa sette ore".
La manifestazione è stata orchestrata nei minimi dettagli per garantire l'effetto sorpresa: "I Jewish Voice for Peace sono molto organizzati - ha continuato Sarandon - C'è stata una grande preparazione perchè la polizia non sapeva che saremmo arrivati. A volte li avvisi prima, ma siccome eravamo all'ONU, siamo arrivati da tutte le direzioni diverse. Poi qualcuno ha fermato il traffico, e tutti ci hanno seguito".
Un resoconto concluso con una battuta per stemperare i toni: "Erano comunque persone adorabili". Alle parole dell'attrice ha fatto eco la risposta di Elly Schlein, che ha voluto ricordare le mobilitazioni e l'impegno politico portato avanti in Italia sul tema: "L'anno scorso ci siamo organizzati con le altre forze di opposizione sul programma. Prima ancora, c'è stata una grande manifestazione qui a Roma. Abbiamo visto migliaia di persone scendere in piazza in segno di solidarietà. E poi abbiamo chiesto il riconoscimento dello Stato di Palestina. Quindi andiamo avanti", ha concluso ricevendo i ringraziamenti dell'artista.