Il ritorno di Verdone: dal 1 aprile tutti a 'Scuola di seduzione'

AGI – Carlo Verdone torna alla regia e, questa volta, dà lezioni di seduzione. Sarà disponibile dal primo aprile "Scuola di seduzione", il nuovo film diretto e interpretato da Verdone, che ne firma anche la sceneggiatura insieme a Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni. Con lui ci saranno anche Karla Sofía Gascón Ruiz, Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen, Romano Reggiani, Elisa Di Eusanio, Irene Girotti, Jacopo Garfagnoli, Luca Seta, Camilla Bianchini, Duccio Camerini, Lucia Rossi, Matilde Piana, Cinzia Susino, Guglielmo Favilla, Pia Lanciotti, Lilith Primavera.
Nell’epoca in cui ci si può innamorare, tradirsi, prendersi e lasciarsi anche attraverso l’intelligenza artificiale, sei personaggi accomunati da insicurezze e fragilità affettive si rivolgono a una love coach per interpretare e indirizzare le proprie vite. C’è chi cerca l’amore, chi vuole salvarlo e chi non smette di interrogarsi sul passato.
Il ritorno di Verdone alla regia
Paramount+ ha svelato oggi anche le prime immagini ufficiali e la key art del film. Prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis, Scuola di seduzione segna il ritorno di Verdone alla regia di un film dopo la fortunata esperienza nella serialità con Vita da Carlo.