Nelle sale “Domani interrogo”: Anna Ferzetti è la prof che non si arrende

Tratto dal romanzo di Gaja Cenciarelli è la storia di una professoressa assegnata a un liceo difficile di periferia
AGI - Uscirà in sala il 19 febbraio il film tratto dall'omonimo romanzo "Domani interrogo" di Gaja Cenciarelli, storia di una professoressa di inglese che, convinta del valore educativo della scuola, viene assegnata a un liceo difficile nel quartiere di Rebibbia.

In una classe considerata ormai irrecuperabile, tra disagio sociale, famiglie complicate e rassegnazione, l'insegnante ribattezzata dagli studenti "Pressoré" sceglie di non fuggire e di provare a entrare in relazione con i ragazzi, dando un senso non solo al loro percorso scolastico ma anche alla propria vita. A interpretarla è Anna Ferzetti, che ha sottolineato il valore del tema della scuola e dell'ascolto delle nuove generazioni.

Il ruolo della scuola e l'ascolto delle nuove generazioni

"Noi non facciamo più parlare i ragazzi, non li ascoltiamo. La scuola è il nostro futuro, e il ruolo del professore credo che sia il più difficile, che dovrebbe essere messo al primo posto e invece non è tutelato", ha spiegato la 43enne attrice romana, raccontando anche il lavoro sul personaggio.

La forza del personaggio: amore e ascolto

"La sua forza è l'amore per le cose che fa, il credere in quello che sta facendo, aver studiato anche per quello e l'ascolto. È una donna che ha voglia di conoscere la persona che ha davanti, senza giudicarla, cercando di valorizzare anche le fragilità".

