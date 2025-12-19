I Labubu diventeranno un film diretto dal regista di Wonka

AGI - Il fenomeno Labubu, i pupazzetti creati in Cina e diventati ossessione alla moda anche in Occidente, diventerà un film diretto dal regista britannico Paul King, noto per successi come "Wonka" e "Paddington".
Secondo The Hollywood Reporter, appena un mese dopo aver acquisito i diritti cinematografici dei Labubu, Sony ha scelto King per portarli sul grande schermo. Il progetto è nelle prime fasi di sviluppo ed è ancora alla ricerca di uno sceneggiatore.
Sony sta collaborando con il rivenditore cinese PopMart dove sono in vendita i peluche disegnati dall'artista Kasing Lungse, nato a Hong Kong ma residente in Europa, e inizialmente creati dall'azienda How2Work come parte di una linea di personaggi mostruosi.
I giocattoli hanno avuto un grande successo quando la catena PopMart ne ha rilevato la produzione e la vendita nel 2019. Il loro aspetto e l'elemento sorpresa – l'emozione di scoprire il contenuto della scatola acquistata 'al buio' – sono stati fattori chiave della loro popolarità globale, insieme alle collezioni di personaggi "segreti" o rari, più difficili da trovare perché in edizione limitata.
Labubu è il nome del pupazzo principale della linea, che include il leader Zimomo, la sua compagna Mokoko e il suo fidanzato Tycoco come personaggi. La loro fama è iniziata in Asia grazie alla star sudcoreana Lisa, membro della famosa band K-pop Blackpink.
Da quando ha condiviso il suo portachiavi Labubu sui social media, la popolarità si è estesa alle celebrità di Hollywood, che lo sfoggiano su borse e borsette.