Addio all'attore Bjorn Andresen, diede il volto a Lady Oscar 

AGI - È morto a 70 anni l'attore e cantante svedese Bjorn Andresen, noto per il ruolo del quattordicenne Tadzio nel film 'Morte a Venezia' di Luchino Visconti, tratto dall'omonimo racconto di Thomas Mann.
"Il ragazzo più bello del XX secolo"
Lo stesso Visconti lo soprannominò "il ragazzo più bello del XX secolo", definizione che si era portato dietro tutta la vita e che aveva dato il titolo a un documentario sulla sua storia. Una bellezza androgina talmente iconica da ispirare il volto di Lady Oscar, protagonista di un celebre manga giapponese.
Andresen, nato a Stoccolma nel 1955, aveva lavorato solamente in un film, En karlekshistoria, quando fu scritturato nel 1971 per 'Morte a Venezia': fu scelto da Visconti per impersonare Tadzio, il bellissimo ragazzo polacco dal quale il protagonista più anziano del film, Gustav von Aschenbach, diviene ossessionato.
Un ruolo che gli diede fama mondiale, spingendolo a tentare una carriera da cantante con un discreto successo soprattutto in Giappone.
Il 'volto' di Lady Oscar
Proprio nel Paese del Sol Levante il suo volto iconico aveva colpito l'autrice di manga Riyoko Ikeda che si sarebbe ispirata al suo volto per creare il personaggio di Lady Oscar.
Poi pochi altri titoli, in una vita segnata da eccessi e depressioni, tra cui spicca 'Midsommar - Il Villaggio dei dannati' del 2019, horror di Ari Aster in cui Andresen compare irriconoscibile, magrissimo con barba e capelli lunghi.