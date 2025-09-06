A Benedetta Porcaroli il premio miglior attrice Orizzonti: "Lo dedico ai colleghi che sono sulla Flotilla"

AGI - Benedetta Porcaroli ha vinto il premio per la migliore interpretazione femminile della Sezione "Orizzonti" dell'82esima Mostra del Cinema di Venezia, sezione dedicata ai film rappresentativi di nuove tendenze estetiche ed espressive del cinema mondiale, con particolare riguardo agli esordi, gli autori emergenti, le cinematografie minori e meno conosciute.
Ha dedicato il premio ai "colleghi che sono sulla Flotilla che ci ricordano che non è tutto finito e che c'è un motivo valido per alzarsi la mattina che si chiama umanità" Benedetta Porcaroli, ritirando il riconoscimento per la miglior interpretazione femminile della sezione "Orizzonti" dell'82esima Mostra del cinema di Venezia.
I sette premi Orizzonti
Consegnati i premi della Sezione "Orizzonti" dell'82esima Mostra del Cinema di Venezia, sezione dedicata ai film rappresentativi di nuove tendenze estetiche ed espressive del cinema mondiale, con particolare riguardo per gli esordi, gli autori emergenti, le cinematografie minori e meno conosciute.
Il premio per il Miglior cortometraggio è andato a "Utan Kelly (Without Kelly)" di Lovisa Sire'n. Il premio per la Miglior sceneggiatura a "Hiedra" di Ana Cristina Barragan. Il premio per la migliore interpretazione femminile all'italiana Benedetta Porcaroli protagonista del film "Il rapimento di Arabella" di Carolina Cavalli. Il premio per la migliore interpretazione maschile è andato a Giacomo Covi per la sua interpretazione in "Un anno di scuola" di Laura Samani. Premio speciale della giuria Orizzonti a "Hara' Watan (Lost land)" di Akio Fujimoto. Il Premio per la miglior regia è andato a Anuparna Roy per il suo "Songs of Forgotten Trees". Infine Premio per il miglior film a "En el camino" di David Pablos.