Oscar, attesa per la shortlist del miglior film straniero. Garrone spera

AGI - Sarà annunciata domani dall'Academy la shortlist dei film in competizione per l'Oscar come miglior film internazionale. L'Italia spera di riuscire a entrare nella decina di pellicole 'semifinaliste'- da cui il 23 gennaio saranno scelte le 5 che si contenderanno l'Oscar il 10 marzo 2024 - con 'Io capitano' di Matteo Garrone, forte anche della recente candidatura al Golden Globe.

I bookmaker danno per scontata la presenza di 'La zona d'interesse' per la regia del britannico Jonathan Glazer (Regno Unito), che sembra essere il favorito per la vittoria finale. Salvo sorprese dovrebbero aggiungersi alla shortlist 'Foglie al vento' di Aki Kaurismaki (Finlandia) e 'Perfect Days' di Wim Wenders (candidato per il Giappone).

A contendere a Garrone un posto tra i semifinalisti i più accreditati sembrano essere 'La passione di Dodin Bouffant' del vietnamita Tran Anh Hung (Francia), 'Bastarden' di Nikolaj Arcel (Danimarca), 'The Teacher's Lounge' di lker Catak (Germania), 'La societa' della neve' di Juan Antonio Bayona (Spagna), 'Opponent' di Milad Alami (Svezia) e il documentario '20 Days in Mariupol' di Mstyslav Chernov (Ucraina).