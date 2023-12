AGI - "Io capitano" di Matteo Garrone è tra i candidati ai Golden Globe come miglior film non in inglese. Gli altri candidati sono Anatomia di una caduta (Francia - Justine Tier), Foglie al vento (Finlandia - Aki Kaurismaki), Past Lives (Usa - Cecile Song), La società della neve (Spagna - J.A Bayona), La zona d'interesse (UK/USA - Jonathan Glazer).

La cerimonia dei Golden Globe si svolgerà il 7 gennaio. Per numero di candidature nelle 27 diverse sezioni, l'81esima edizione del premio è dominata da "Oppenheimer" di Christopher Nolan e "Barbie" di Greta Gerwig. "Io capitano" ha vinto al Festival di Venezia il Leone d'Argento e il premio speciale per la regia a Matteo Garrone e il premio Mastroianni per il miglior attore esordiente al protagonista, Seydou Sarr.