Addio a Ryan O' Neal, la star di 'Love Story'

AGI - È morto a 82 anni l'attore statunitense Ryan O'Neal, interprete di molti film di successo tra cui 'Love Story' del 1970, per il quale fu candidato all'Oscar come miglior attore protagonista e vinse un David di Donatello. Tra i suoi ruoli celebri anche quello da protagonista in "Barry Lyndon" di Stanley Kubrick.

O' Neal a lungo legato all'attrice Farrah Fawcett, fino alla sua morte nel 2009. La notizia del suo decesso è stata data dal figlio Patrick con un post su Instagram.