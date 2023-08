La serie tv che Orson Welles non completò mai, con Gina Lollobrigida

AGI - È tutto per Gina Lollobrigida, la grande attrice e diva tra le più amate del nostro cinema, scomparsa il 16 gennaio di quest'anno, il primo importante evento della Mostra del Cinema di Venezia numero 80, con la preapertura del Festival in Sala Darsena la sera di martedì 29 agosto.

Saranno proiettati in prima mondiale 'Portrait of Gina' (1958, 27') di Orson Welles, nella versione restaurata per l'occasione dal Filmmuseum Munchen in collaborazione con Cinecittà, e 'La provinciale' (1953, 113') di Mario Soldati, in prima mondiale nella versione restaurata per l'occasione dal Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale, in collaborazione con Compass Film.

'Portrait of Gina' e 'La provinciale' rientrano nel programma di Venezia Classici dell'80. Mostra e fanno parte del progetto complessivo che comprende anche due mostre fotografiche, a Roma e al Lido di Venezia, oltre a un premio ai giovani talenti, che sarà presentato durante la Mostra del Cinema.

© Mostra del Cinema di Venezia Gina Lollobrigida e Orson Welles

'Portrait of Gina' (1958) di Orson Welles è un episodio pilota di una serie televisiva della ABC, mai completata, su "persone e luoghi" con il grande regista come guida. Cinecittà ha contribuito a portare alla Mostra la copia proveniente e restaurata brillantemente dal Filmuseum di Monaco.

Uno dei progetti più singolari di Welles, un reportage che mette in scena il grande regista americano alle prese con la descrizione dell'Italia centrata sulla bellezza delle sue dive, e di quella per lui dichiaratamente più bella di tutte, Gina Lollobrigida.

Gina Lollobrigida

Un piccolo film dove c'e' tutto Welles in sedicesimo, il suo stile, lo humour brillante, il ritmo di montaggio, alcune ossessioni personali su arte e successo. Una gemma, strutturata come un lento avvicinamento a Gina. Quando l'incontro tra i due avviene, e' un incontro tra pari, una chiacchierata tra due miti uniti nella fratellanza dell'arte.

'La provinciale' (1953) di Mario Soldati è un dramma letterario al femminile tratto dall'omonimo romanzo di Alberto Moravia e sceneggiato dallo stesso regista. Nei panni della protagonista Gemma, Gina Lollobrigida regala una delle migliori interpretazioni della sua carriera.