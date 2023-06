Mario Salieri vuole portare i film erotici su Netflix

AGI - "Il mio sogno è portare i miei film sulle piattaforme tipo Netflix o Amazon, film ispirati all'erotismo di Salvatore Samperi di 'La Bonne' e molto diversi dallo stile un po' pecoreccio di Tinto Brass". Mario Salieri, storico regista italiano di pellicole pornografiche, ha deciso di tentare la strada delle piattaforme streaming realizzando 'Natale in casa Varriale' con un cast internazionale di attori del genere hard come Roberta Gemma, Franco Pinelli e Anika Russo.

Il film, spiega all'AGI il regista, è in tre versioni: "Io sono un produttore per cui devo garantirmi un rientro economico - dice - per cui esiste la versione pornografica, per il mercato a luci rosse, poi c'è la versione più soft e quella ancora più leggera per le piattaforme. Proporrò infatti il film a queste aziende e vediamo che ne dicono. È un film pilota che potrebbe poi sfociare in un progetto di film erotici ad hoc", aggiunge Salieri.

La pellicola, in cui inserisce elementi teatrali che riportano con rimandi espliciti al capolavoro di De Filippo alternandoli ad altri momenti più tipici dei film hard (seppure le scene più spinte siano sempre softcore) è stata proposta al festival di Napoli che si terra' a settembre e al momento è visibile sul sito Filmfreeway dedicato ai festival.

Con l'uscita di scena per questioni di età di Tinto Brass, il settore del cinema erotico italiano non ha più un rappresentante significativo. Malgrado il progetto 'Natale in casa Varriale', Salieri non pensa di poterlo occupare. Per ora. "Brass aveva un certo tipo di attori che io, per questioni legate al genere hard, non posso avere. Però in futuro può essere che le cose vadano diversamente.", spiega.

Distanza assoluta con Tinto Brass

È convinto delle potenzialità del cinema erotico, ma non vuole sentir parlare di sé come di un possibile 'nuovo Brass'. "Tra noi due c'è distanza assoluta - spiega - il mio modo di guardare le donne è diverso dal suo. Il modo di Brass di rappresentare le donne è più pecoreccio, di basso livello e poco emozionale: vuol sempre far intravedere le mutande sotto la gonna - aggiunge - io sono più attento e raffinato".

Cosa succedera' adesso a 'Natale in casa Varriale? "Lo abbiamo proposto a diverse piattaforme - spiega ancora all'AGI - e stiamo aspettando che ci rispondano. Se saranno interessate, potremo realizzare un progetto articolato, magari per una serie di film erotici", aggiunge.