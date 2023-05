Il nuovo film (pieno di star) di Wes Anderson

AGI - Con "Asteroid City", presentato oggi in concorso a Cannes, il regista americano Wes Anderson insiste più che mai sulla sua ricetta: uno stile grafico che appartiene solo a lui, e poi una galassia di star. Oltre agli habitué, tra cui Adrien Brody, Jason Schwartzman e Tilda Swinton, si sono aggiunti nuovi membri della famiglia Anderson: Tom Hanks, Steve Carell, Margot Robbie e Scarlett Johansson, che ha illuminato la scalinata del Palais des festivals. E questa è solo una parte dei titoli di coda, lunghi quanto l'elenco telefonico di Hollywood.

Il film è stato scritto durante la pandemia, ha dichiarato Wes Anderson all'AFP, "nel bel mezzo del più ristretto dei confinamenti, dove non eravamo sicuri che saremmo mai usciti - e credo che questo lo abbia influenzato".

Girato in Spagna, "Asteroid City" racconta una città desertica dove un gruppo di giovani geni si riunisce per un concorso di invenzioni, interrotto dall'irruzione di un alieno. I ragazzi vengono quindi confinati. La storia, ridotta ai minimi termini, si mescola a quella di una rappresentazione teatrale messa in scena a New York. "Molti degli attori sono diventati miei amici, ma sul set sono diversi", ha detto il regista. "Gli attori riconoscono l'uno nell'altro qualcosa che le persone normali non vivono: essere quello che tutti guarderanno. Ha un effetto strano e interessante. E' diventato parte del film".

Wes Anderson ha rivelato di essere un po' stressato all'idea di lavorare con Tom Hanks: "È un grande attore, ma è anche una grande star... È intimidatorio. Ma il suo modo di fare sul set, quando gli suggerisci qualcosa, è quello di dire: 'Oh, sì, scusa, avrei dovuto pensarci'. Ti incoraggia a migliorare, ti dà fiducia una persona che ha una tale aura".

Bill Murray, che ha partecipato a tutti i film di Wes Anderson a partire da "Rushmore" (1998), non è presente in questo ultimo film: "Ha avuto il Covid tre giorni prima delle riprese, quindi lo abbiamo sostituito molto rapidamente con il formidabile Steve Carell". Il film uscirà in Francia il 21 giugno.