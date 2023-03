Bollywood arriva a Matera con il film indiano 'Salaar'

AGI - A Matera arriva un progetto di Bollywood, capitale dell'industria cinematografica indiana con sede a Mumbay. 'Salaar' è il film d'azione, in due parti, che sarà girato anche nella città lucana. La versione originale sarà in lingua telugu, scritta e diretta da Prashanth Neel e prodotta da Vijay Kiragandur per la 'Hombale Films'.

Protagonista è il noto attore indiano Prabhas in un doppio ruolo e come personaggio titolare, assieme a Prithviraj Sukumaran, Shruti Haasan e Jagapathi Babu. Il film, fra i più attesi in India per il 2023, narra la storia di due giovani provenienti da due diversi Paesi che si innamorano nonostante la distanza e le differenze culturali.

Gli attori protagonisti, Prabhas e Shruti Haasan, sono famose star indiane, e il film avrà un budget stimato di 26 milioni di dollari. Sono già in corso sopralluoghi e riprese nei Sassi per la prima parte del film, cui seguiranno altre settimane di riprese nell'inverno prossimo per la seconda, quasi tutta incentrata su Matera. Per il resto la pellicola sarà ambientata ai tempi nostri in diversi luoghi d'Europa, con riprese previste anche a Budapest, Napoli e Roma.

"Una conferma - dichiarano il sindaco Domenico Bennardi e l'assessore al Cinema, Tiziana D'Oppido - della bontà della nostra scelta di rilanciare l'ufficio Cinema del Comune, che sta lavorando tanto e bene nella direzione giusta".

La Casa di produzione è della città di Bangalore, nel quadrilatero di Bollywood, la stessa dove è stato prodotto 'RRR', il film che lunedì notte ha vinto l'Oscar per la canzone originale. Il lancio della prima parte del film in tutto il mondo, è previsto già per l'autunno di quest'anno.